الداخلية العراقية تعلن حال الاستنفار الأمني لجميع القطاعات

أعلنت الداخلية العراقية حالة الاستنفار الأمني لجميع القطاعات.

وأصدرت الوزارة أوامراً بوضع خطط أمنية لحماية المؤسسات الحكومية.

وكان مراسل "العربية" و"الحدث" قد أفاد بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة #النجف في العراق.

وأكد المراسل أيضا أنه تم إعلان حظر التجوال في المحافظة.

يأتي ذلك بعدما قام متظاهرون بإحراق مقرات تابعة لكتائب #حزب_الله في محافظة #النجف، الجمعة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب لمواجهة الاحتجاجات في محافظات الجنوب.

فيما حاصر متظاهرون، ليل السبت، مبنى محافظة كربلاء، وحاولوا اقتحامه.

وفي #البصرة، اشتبك متظاهرون مع الأمن بعد محاولتهم اقتحام مقر #منظمة_بدر في المحافظة.

وتتواصل المظاهرات في عدة مدن عراقية بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وامتدت لمحافظات عدة، بينما رفعت السلطات حالة الاستنفار الأمني، وتوعدت بإجراءات رادعة ضد من وصفتهم بالمندسين.

وقالت مصادر بالمخابرات العسكرية ووزارة الدفاع العراقية، إن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، السبت، إثر احتجاجات في محافظات بالجنوب.