متظاهرون بالبصرة يغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت

أفاد مراسل "الحدث"، السبت بقيام متظاهرين في البصرة بإغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت.

وتعمد مئات المحتجين مساء الجمعة اقتحام مطار مدينة النجف ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية.

وسارعت وزارة النقل العراقية إلى تحويل الطائرات من مطار النجف إلى بغداد وباشرت بنقل المسافرين برا.

وتشهد النجف والبصرة والناصرية والعمارة، احتجاجات على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري وتردي الوضع الاقتصادي، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض حظر للتجوال.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2"، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3.