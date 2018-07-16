العراق.. الكتل تتبادل الاتهامات بقيادة المتظاهرين

تباينت ردود فعل الكتل السياسية والأحزاب بين مؤيد ومعارض للتظاهرات في الجنوب فيما التزمت أطراف الصمت.

وتزامن مع اختلاف الأحزاب، اتهامات لبعض الأطراف في تحريض المتظاهرين ضد الحكومة والأحزاب الكبيرة فيما تخوف البعض من تحويل مسار التظاهرات العفوية لصالح إيران، لتقويض فرصة تحالف "سائرون"، في تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية الحكومة.



واستمرت التظاهرات في المحافظات الجنوبية بينما حاولت الحكومة المركزية تخفيف غضب المحتجين بحزمة إصلاحات.

وتباينت ردات فعل ساسة البلاد وأحزابها بين مؤيد مع التأكيد على عدم تدمير الممتلكات العامة مثل التيار الصدري وتحالف القرار العراقي، وفصائل مسلحة من ضمنهم عصائب أهل الحق، وأخرى رافضة للتظاهرات متمثلة بأحزاب شيعية وقيادات في حزب الدعوة تتهم عناصر من حزب البعث بالوقوف وراءها لتغيير الحكم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أطرافاً وكتلاً التزمت الصمت حيال ما يجري، منها فصائل منضوية مع تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وحزب الدعوة متمثلاً بائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مبررين صمتهم بـ"عدم وضوح مطالب المتظاهرين ومن يقودهم".

كذلك لمحت تلك الأطراف إلى "تورط التيار الصدري في تحريض المتظاهرين ضد الحكومة الاتحادية والأحزاب الكبيرة".

هذا بينما أبدى التيار الصدري والمنظمات المدنية مخاوفهم من تحويل مسار التظاهرات العفوية لصالح إيران، وبالتالي تسليط الضوء على المالكي والعامري لتولي قيادة البلاد وتشكيل حكومة إنقاذ تقوض تحالف سائرون الذي بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان الكتل البرلمانية الأكبر وتسمية الحكومة.

من جانبه، طالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي تشكيل حكومة إنقاذ وطنية لمعالجة أوضاع البلاد المتأزمة وتلبية احتياجات المواطنين.