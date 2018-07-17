العراق.. أيادٍ إيرانية خلف تظاهرات الجنوب

تتواصل الاحتجاجات جنوب #العراق، فيما تشير أصابع اتهام عراقية إلى أطراف خارجية.



ودفعت الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد، وتوقيت خروج التظاهرات في مدن الجنوب العراقي، بمسؤولين عراقيين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى #إيران، التي تسعى جاهدة لتوسيع رقعة وجودها على الساحة العراقية.



كما استند اتهام طهران بلعب دور رئيسي بتفجير الأوضاع في مدن الجنوب إلى توقيت القرار الإيراني بوقف تصدير الكهرباء للعراق، والذي يأتي في فصل الصيف، حيث درجات الحرارة عند مستويات قياسية.

وتسعى إيران، التي تذرعت بتأخير تحويل العراق للمستحقات المالية، إلى الضغط باتجاه تشكيل حكومة جديدة لا يكون لحيدر العبادي دور فيها، ما يفسح المجال لها لترسيخ وجودها في العراق، وفق محللين.



يشار إلى أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني سبب آخر يدفع طهران باتجاه إثارة الاضطرابات بالعراق في هذا التوقيت، في محاولة لضرب شركات النفط الغربية العملاقة، وفقاً لمحللين.



كذلك يرى سياسيون عراقيون أن طهران، التي تسعى عبر زعزعة استقرار الشارع العراقي إلى تحقيق أهدافها، لن تتوانى عن استخدام كل ما تملك من أوراق ضغط على العراق.