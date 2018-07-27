العراق.. السيستاني يدعو إلى تشكيل حكومة بأقرب وقت

دعا المرجع الشيعي، علي السيستاني، في خطبة الجمعة في كلمة مكتوبة ألقاها عبد المهدي الكربلائي إلى تغيير طريقة التظاهرات السلمية لفرض إرادتهم على المسؤولين، مضيفا: "عندئذ سيكون للمشهد وجه آخر نندم عليه قبل فوات الأوان".

كما دعا السيستاني إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، مشترطا أن يكون رئيسها حازما وقويا، وتحقق مطالب المواطنين بصورة عاجلة.

وأضاف في كلمته "طالبنا بأن يكون القانون الانتخابي عادلا، وأن تكون المفوضية مستقلة، ونصحنا على مر السنوات كبار المسؤولين لتفادي الوصول للمرحلة المأساوية الراهنة".

وطالب بتغيير الامتيازات التي تمنح لبعض الفئات، مثل البرلمانيين وغيرهم، رافضا الاعتداءات على المواطنين، ومشددا على ضرورة العمل على تحقيق المطالب.