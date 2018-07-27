محافظات العراق تواصل التظاهر.. والأمن يتأهب

أفادت مصادر إعلامية باستعداد محافظات جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد لخروج تظاهرة اليوم تحت اسم "تظاهرة الحقوق" .

وفي البصرة، فرقت قوات أمنية بالقوة اعتصاماً لعشرات المحتجين على سوء الخدمات والبطالة بعد إغلاقهم الطريق المؤدي إلى حقل غرب القرنة 2 النفطي.

وكانت البصرة المحطة الأولى لنشوب #التظاهرات التي عمّت محافظات وسط وجنوب #العراق، ولا يزال الغضب الشعبي فيها مستمرا حتى تحقيق المطالب التي زادت عن سابقاتها.

حل مجلس المحافظة ومحاسبة القادة الأمنيين على الاعتداءات الأخيرة بحق المتظاهرين، كان من أبرز المطالبات التي رفعت الخميس في مظاهرات البصرة.

ونظم أهالي ناحية الهوير شمال #البصرة اعتصاماً مفتوحاً للمطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين الواقع الخدمي في الناحية، فيما يستعد متظاهرون آخرون لنصب خيمهم مقابل مبنى الإدارة المحلية مساء اليوم.