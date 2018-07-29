العراق.. استمرار المشاورات حول تشكيل الحكومة

في أعقاب دعوة المرجعية الشيعية في #العراق الأحزاب السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وتلبية مطالب المحتجين، تواصل القوى والتحالفات السياسية مفاوضاتها استعداداً لتشكيل حكومة جديدة ستشمل اسم رئيس الوزراء المقبل وتشكيلته الوزارية، وفق مصادر سياسية عراقية.



وتزامنت مفاوضات تشكيل الحكومة مع تأكيد الجبهة التركمانية ضرورة تمثيل التركمان في التشكيلة الوزارية المقبلة، وإسناد مناصب سيادية لهم، مطالبين الحكومة بضرورة محاربة الفساد وتلبية مطالب المتظاهرين.



وفي مسعى لاحتواء الاحتجاجات الشعبية، أعلنت الحكومة العراقية تخصيص وظائف وأموال لإقامة مشاريع خدمية وتأجيل سداد قروض، وإصلاح مصانع حكومية ومحاربة الفقر لصالح محافظة الديوانية جنوب البلاد.



كما أقال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، خمسة من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من أيار/مايو، وذلك استمراراً لجملة الإصلاحات التي يجريها منذ بدء الاحتجاجات.



ونظم عشرات الأشخاص اعتصاماً مفتوحاً بالقرب من حقل القرنة في البصرة للمطالبة بتوفير فرص للعمل، ما دفع بقوات مدرعة تابعة للجيش العراقي إلى الانتشار في المنطقة لحماية مواقع الشركات النفطية الأجنبية وحقول النفط من أي محاولة لاقتحامها أو التأثير على عمل الشركات الأجنبية العاملة هناك.