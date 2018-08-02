العراق.. اشتباكات مسلحة بين عشائر وميليشيات العصائب

دفعت القوات العراقية، ليل الأربعاء، بتعزيزات عسكرية كبيرة الى #بلدة_الدجيل في محافظة صلاح الدين للسيطرة على الوضع الامني. وفرضت القوات حظرا للتجوال في البلدة.



وثارت اشتباكات مسلحة مابين العشائر وميليشيات العصائب جنوب صلاح الدين.



وقال محافظ صلاح الدين، احمد عبدالله الجبوري، في تصريحات خاصة، إن ميليشيات العصائب استقدمت قوم كبيرة من عناصرها واشتبكت مع سكان بلدة الدجيل.



وأشار إلى أن العشائر ترفض ممارسات #ميليشيات_العصائب وتطالبهم بالخروج من المحافظة.



واتهم المحافظ الجبوري، ميليشيات العصائب بعمليات اختطاف وقتل في صلاح الدين.