الأردن والعراق يوقعان اتفاقية أمنية لمكافحة الإرهاب

وقع #الأردن و #العراق في عمّان، الأحد، اتفاقية تعاون أمني في المجالات الأمنية والعسكرية، تتضمن تبادل المعلومات حول حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، وفق ما أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب مباحثات أجراها رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، مع وزير الدفاع العراقي، عرفان محمود الحيالي، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة على رأس وفد عسكري.

وذكر البيان، الذي نشر على موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه "جرى على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية والتمارين العسكرية المشتركة والبحث وتطوير التكنولوجيا"، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية، الذي حضره عدد من مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يتضمن التعاون بين البلدين في مجال "مكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة والتدريب والتطوير وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز القدرات الميدانية".

ويشترك البلدان بحدود يبلغ طولها 181 كلم.

ومعبر طريبيل، الذي يبعد عن عمّان حوالي 370 كلم وعن بغداد حوالي 570 كلم، هو المعبر الوحيد بين البلدين. وكان يشهد حركة نشطة لنقل المسافرين والبضائع، بالإضافة إلى نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن من خلال الصهاريج.

وتوقفت الحركة عبر هذا المعبر بعد سيطرة تنظيم #داعش على محافظة الأنبار العراقية في حزيران/يونيو 2014.

ورغم إعادة افتتاح المعبر صيف 2017 إلا أن الحركة التجارية وحركة المسافرين لا تزال دون مستوى طموح البلدين بسبب الوضع الأمني في العراق وتأثر البنى التحية بعد هجوم "داعش".