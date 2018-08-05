محتجو البصرة يتوعدون بالتصعيد.. ويرفعون سقف مطالبهم

أعلنت اللجان التنسيقية في محافظة #البصرة الانتهاء من التحضيرات لما وصفوه بأكبر تظاهرة واعتصام داخل المحافظة، الأحد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وأوضحت اللجان أن الحكومتين الاتحادية والمحلية لم تفيا بالوعود لتحقيق المطالب، مؤكدة أن سقف مطالبها ارتفع وبات المطلب الرئيس هو مناهضة العملية السياسية، بما في ذلك مطالبات بإلغاء الدستور والأحزاب.

كما توعدت بتصعيد الاعتصامات السلمية، لتتخذ أشكالاً احتجاجية أكثر قوة، كقطع الطرق والجسور الرئيسة للمحافظة، في حال لم تكن هناك استجابة فعلية للمطالب.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد تعهد، في وقت سابق، بتخصيص وظائف عامة ورواتب لبعض الفئات، وتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية في محافظة بابل جنوبي البلاد.

وجاء تعهد العبادي خلال لقاء جمعه مع شيوخ ووجهاء وأهالي وحكومة محافظة بابل المحلية، ضمن مساعيه لنزع فتيل الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو شهر بعدد من المحافظات الجنوبية.