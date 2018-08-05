8 هجمات إرهابية على خط رئيسي للكهرباء شمال بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، تعرض خط رئيسي لنقل الطاقة الكهربائية يزود ثلاث محافظات إلى "عمل إرهابي تخريبي"، هو الثامن في غضون شهرين، في وقت تشهد البلاد احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.

وجاء في بيان رسمي: "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - ديالى) فجر الخميس إلى عمل إرهابي تخريبي"، مشيراً إلى أن "كركوك ونينوى وجزءا من محافظة صلاح الدين أصبحت في حالة انطفاء تام".

وذكر البيان أن "استهداف هذا الخط هو الثامن خلال الشهرين الماضيين".

من جهته، أكد مصدر رسمي في وزارة الكهرباء، الأحد، أن "كوادر الوزارة أعادوا إصلاح الخط عالي الضغط (كركوك - ديالى) وعادت الأوضاع إلى طبيعتها"، لافتاً إلى "تعرض 20 برجاً ناقلاً للطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة شمال بغداد، إلى أعمال تخريبية خلال الأشهر الماضية من هذا العام".

ويطرح تأمين الطاقة الكهربائية مشكلة منذ سنوات في #العراق في غياب حل جذري، حيث تعاني أغلب مناطق البلاد من انقطاع متكرر في التيار، خصوصاً خلال فصل الصيف، الذي تصل درجات الحرارة خلاله إلى 50 درجة مئوية في أغلب الأيام.

كذلك أثار نقص الخدمات العامة، وبينها الكهرباء، احتجاجات واسعة في مدن متفرقة بوسط وجنوب البلاد، ما حمل الحكومة على توقيف وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عن العمل.

ولا يزال الإرهابيون ينفذون هجمات رغم إعلان بغداد في كانون الأول/ديسمبر، "النصر" على تنظيم #داعش، الذي سيطر على قرابة ثلث مساحة العراق ومناطق بسوريا، في هجوم شرس شنه بحزيران/يونيو 2014.