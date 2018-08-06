العراق.. المفوضية تجاهلت تحذير حول أجهزة التصويت

أوضحت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق تجاهلت تحذيرات أطلقتها هيئة تختص بمكافحة الفساد عن مصداقية أجهزة إلكترونية لفرز الأصوات استخدمت في الانتخابات البرلمانية.



وتدور اتهامات بالتلاعب في الأجهزة التي وردتها شركة ميرو سيستمز كورية جنوبية بمقتضى صفقة مع المفوضية العليا للانتخابات، وتتركز بواعث القلق في الانتخابات على تناقضات في عد أصوات محافظتي السليمانية وكركوك واحتمالات التلاعب بالأجهزة ،



هذا وأبدى ديوان الرقابة المالية العراقي تحفظاته على نظام فرزالأصوات في تقرير أرسله إلى المفوضية في التاسع من مايو، الديوان ذكر في تقريره حسب رويترز أن المفوضية لم ترد على 11 ملاحظة مقلقة أثارها، كما أشار التقرير إلى رسالة من السفارة العراقية في كوريا الجنوبية جاء فيها أن الشركة ميرو سيستمز جمعت الأجهزة ولم تصنعها واقترح تخفيض سعر الأجهزة.

