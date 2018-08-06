العراق.. انتهاء الفرز اليدوي لأصوات الإنتخابات

قال التلفزيون العراقي اليوم الاثنين إن مفوضية الانتخابات أعلنت "انتهاء عملية العد والفرز اليدوي رسميا" لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار بعد اختصار العملية في بغداد.



وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو حزيران بعدما خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات خطيرة في عملية الفرز الأولية التي استخدمت فيها السلطات نظاما إلكترونيا.



لكن حريقا شب في مخزن لصناديق الاقتراع جعل فرز الأصوات بالكامل أمرا مستحيلا وقال التلفزيون الرسمي إن ذلك دفع مفوضية الانتخابات إلى إلغاء فرز الأصوات في نصف مناطق العاصمة بغداد (مكتب الرصافة).



وكان البرلمان قد جمد عمل مفوضية الانتخابات وتم تشكيل لجنة من القضاة لتشرف على إعادة فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها في غضون أيام.



وتجري الأحزاب الفائزة مفاوضات حاليا بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.

وجاءت كتلة مقتدى الصدر في المركز الأول تليها كتلة من قادة فصائل شيعية مدعومة من إيران ثم كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.