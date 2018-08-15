واشنطن تحذر بغداد من مغبة استمرار التجارة مع إيران

ردا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن استمرار التجارة مع إيران، هددت الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية إذا ما رفضت الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران بالقول إن منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات.



الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أضافت ان تحذيرات الولايات المتحدة بشأن ايران والتجارة معها واضحة مشددة على مقاضاة الدول عن أي خرق تقوم به للعقوبات المفروضة على ايران..

وكان العبادي أعلن أن بغداد تراعي جزئيا العقوبات الاميركية ضد إيران وترفض استخدام الدولار في تعاملاتها مع طهران.

