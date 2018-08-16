أزمة حادة.. عقوبات أميركا على طهران تؤثر على العراق

ألقت العقوبات الأميركية ضد إيران بظلالها على #العراق. حيث تشهد محافظة النجف أزمة اقتصادية حادة بعد فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى تراجع أعداد الزوار الإيرانيين، وتحول فنادقها إلى مبانٍ خاوية، إلى جانب ركود محالها التجارية.

وقال رئيس هيئة اتحاد فنادق النجف صائب أبو غنيم، إن أكثر من 85% من الزوار الوافدين إلى المحافظة، يصلون من إيران، مؤكدا أن أعداد الزوار الإيرانيين إلى النجف مرشحة للانخفاض هذا العام، بعد هبوط سعر صرف الريال الإيراني لأكثر من ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.

وقالت: "الإيرانيون أصبحوا لا يأتون إلى العراق لأن قيمة الريال الإيراني متدنية جداً، ولا قيمة لها بعد الآن".

الجدير ذكره أن إيران هي ثاني بلد بعد #تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية مع العراق، حيث بلغت العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار، ويتوافد إلى النجف كل عام، نحو مليون ونصف المليون زائر لزيارة الأماكن الدينية.