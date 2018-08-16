عبر "واتساب".. سياسيون عراقيون يبحثون تشكل كتلة سياسية

أكد القيادي السابق في حزب الدعوة سليم الحسني أن كلا من زعيم التيار الصدري مقتدى #الصدر، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف النصر حيدر #العبادي، وزعيم تحالف الفتح وهادي العامري، شكلوا مجموعة خاصة بهم على تطبيق واتس آب للتداول بشكل مستمر فيما بينهم حول كيفية مواجهة الكتلة الأكبر التي بدأت تتكون من تحالف الفتح، والقانون، والحزبين الكرديين، وقوائم سنية إلى جانب شق كبير من قائمة النصر.

وذكر الحسني عبر صفحته على #فيسبوك أن الصدر أوقف عمل فريقه التفاوضي وانحصر نشاطه بشكل مباشر على هذه المجموعة، حيث يتداول معهم آليات الخروج من القلة العددية في مواجهة الكتلة الأكبر التي توشك أن تكتمل.