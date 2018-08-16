لاجئة أيزيدية تلتقي خاطفها الداعشي في أحد شوارع ألمانيا

نشرت صحيفة تايمز البريطانية قصة فتاة إيزيدية تدعى أشواق قابلت خاطفها الداعشي في أحد شوارع مدينة شتوتغارت الألمانية.

وبحسب المصدر ذاته فإن الفتاة استعبدها مسلحو داعش في سن الخامسة عشر عندما اختطفها الدواعش وأسرتها، ثم باعوها هي وشقيقاتها لتجد نفسها مضطرة للعيش مع شخص يدعى أبو همام الذي دفع 100 دولار ثمنا لها قبل أن تفر منه ويتم لم شملها مع أمها وأختها.

وتعرف أبو همام إليها بينما كانت تسير في شوارع المدينة، وبحسب الصحيفة ناداها ليسألها إن كانت هي أشواق، بل وقال لها إنه يعرف مكان إقامتها وتحركاتها.

وأبلغت الفتاة الشرطة التي حددت هوية الرجل، لكنها قالت لها إنها لا تستطيع فعل شيء لأنه يتمتع بحق اللجوء.

غادرت الفتاة ألمانيا، وعادت إلى إقليم كردستان #العراق لتقيم مع والدها، لأنها لم تعد ترغب بأن تكون موجودة في ألمانيا.



