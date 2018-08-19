التحالف الدولي: القوات الأميركية ستبقى في العراق

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الأحد، أن القوات الأميركية ستبقى في العراق "طالما اقتضت الحاجة" للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم #داعش.

وقال الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحافي بأبوظبي: "سنبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها... وبعد هزيمة داعش عسكرياً فإن السبب الرئيسي هو جهود تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب. لذلك فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا نبقى".

لكن رايان أشار إلى أن عدد الجنود الأميركيين قد ينخفض وفقاً لموعد نشر قوات أخرى من حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تدريب الجيش العراقي. وقال إن نحو 5200 جندي أميركي يتمركزون حالياً في العراق.

وقال رايان إنه "من المحتمل أن يكون هناك خفض. يتوقف الأمر فحسب على موعد مجيء حلف شمال الأطلسي ومساعدته في تدريب القوات أيضاً".

وأضاف: "بدأنا نرى الكثير من التعاون بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن العراقية لأننا اعتدنا أن تتعاملا مع التحالف لكنهما الآن تتبادلان الحديث أيضاً".

كذلك لفت إلى أن عمليات قوات سوريا الديمقراطية للإجهاز على الإرهابيين على الجانب السوري تأخرت لأن "داعش" زرع مئات العبوات الناسفة.

وفي شباط/فبراير، وافق وزراء الدفاع في دول الحلف على مهمة "تدريب ومشورة" أكبر في العراق بعد دعوة الولايات المتحدة الحلف للمساعدة في فرض الاستقرار هناك بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على "داعش".



وأعلن العراق رسمياً "النصر" على التنظيم في كانون الأول/ديسمبر بعد خمسة أشهر من انتزاع السيطرة على مدينة الموصل المعقل السابق للمتطرفين.



وينتشر حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا ويساعدون قوات سوريا الديمقراطية في استعادة الجيوب التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم على الحدود مع العراق.

كما نفذ الجيش العراقي عدداً من الضربات الجوية ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي.