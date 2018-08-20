التحالف الدولي: مقتل جندي أميركي في تحطم طائرة بالعراق

أعلن التحالف الدولي ضد داعش في العراق، الاثنين، عن مقتل جندي أميركي وإصابة آخرين في تحطم مروحية بالعراق أمس الأحد .



قال التحالف العسكري في بيان له، إن أحد أفراده قتل فيما أصيب آخرون عندما تحطمت طائرتهم خلال مهمة لمكافحة الإرهاب في العراق في وقت متأخر من مساء أمس 19 أغسطس/آب.



وأضاف البيان أن ليس هناك ما يدل على أن التحطم وقع بسبب نيران معادية فيما تخضع الواقعة للتحقيق.



وكان المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلن الأحد، إن القوات الأميركية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.



وأضاف الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحافي بأبوظبي :سنبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها... وبعد هزيمة «داعش» عسكريا فإن السبب الرئيسي هو جهود‭ ‬ تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب. لذلك فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا نبقى".