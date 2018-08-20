تكتل برلماني ثلاثي يمهد لتشكيل الحكومة العراقية

اتفقت مساء الأحد كتل سائرون والنصر والحكمة والوطنية على تشكيل نواة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.



وأعلن البيان الختامي للتحالف عن عزمه على العمل الجاد لإعادة النازحين ومحاربة الفساد.



وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكل أشكالها.



وجاء نص البيان الختامي للاجتماع كالتالي: "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة.. وقد تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة".



وأضاف البيان أن "هذا التحالف العابر للطائفية والذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا ويسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونسعى مخلصين إلى تقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".



وكان المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك أعلن الأحد في بيان رسمي، أن المحكمة صادقت على نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في 12 مايو الماضي.



وقال المتحدث في بيان إن المحكمة عقدت جلستها صباح الأحد بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي.



وأضاف: دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء.



وبذلك، يكون انتهى الجدل حول نتائج الانتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية. وهذه المصادقة ستدفع بتشكيل الحكومة من خلال إعلان تحالفات الكتل السياسية.