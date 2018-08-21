العراق.. ائتلاف المالكي يروج لاتفاق شفهي مع الكرد

مع دخول الاتصالات العراقية السياسية في عطلة عيد الأضحى، أعلن عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي عن حصول المالكي والعامري على توقيع شفهي من الحزبين الكرديين والمحور الوطني وعدد كبير من ائتلاف النصر ما يسهم في اعلان الكتلة الاكبر.



واضاف السراي، أن محور دولة القانون والفتح يستطيع القول ان لديه تفاهمات ناضجة جدا وصلت الى مراحل متقدمة ويمكن اعتبارها توقيعا شفهيا مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني بأعضاءه الثلاثة والخمسين اضافة الى العدد الاكبر من ائتلاف النصر.

هذا وأعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، التزامه بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وفقاً للمهلة الزمنية التي حددها الدستور وهي 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، جاء هذا بعد ما صادقت المحكمة الاتحادية في العراق على النتائج النهائية للانتخابات.



وبعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية مرورا بمسلسل الطعون واتهامات التزوير بين الأطراف المشاركة.. صادقت أخيرا المحكمة الاتحادية العراقية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية..

هذه المصادقة تبعها إعلان من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الالتزام بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وفقاً للمهلة الزمنية التي حددها الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة.



وقبل ذلك، حذر إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية من احتمال تعقد مشهد تشكيل الكتلة الأكبر، داعيا القوى السياسية الفائزة لعقد اجتماع طارئ.



فيما حذر صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي السابق من أن البعض يحاول إعادة العراق إلى المربع الطائفي الأول.