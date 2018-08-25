العراق ... قيادات من المحور الوطني تدعم "سائرون"

لا يزال المشهد في العراق يسير على خط التسويات والتنازلات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. وفي هذا السياق، كشف البرلماني السابق عن تحالف القوى السنية رعد الدهلكي، السبت عن وجود توجه لدى قوى سنية بالذهاب نحو كتلة "سائرون" بزعامة الصدر، والقوى المتحالفة معها.

وأكد الدهلكي الانفتاح على باقي الكتل التي تؤمن بالمشروع الوطني بعيداً عن المحور الايراني وضغوطاته". وأضاف ان "هناك نواباً من المحور الوطني أكدوا انسحابهم منه وانضمامهم معنا".

من جهته، اكد طلال الزوبعي القيادي في المحور الوطني دعم تشكيل الكتلة التي تتشكل بقرار عراقي بعيدا عن الضغوطات الخارجية والتى تعتمد برنامجا حكوميا وطنياً.

في حين، أكد جمال الضاري الامين العام للمشروع العراقي دعم تشكيل الكتلة الاكبر المنبثقة نواتها من التحالف الرباعي بين سائرون والحكمة والنصر والوطنية.