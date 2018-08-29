العبادي: كافة قرارات مفوضية الانتخابات باطلة

اعتبر رئيس الوزراء #حيدر_العبادي أن قرارات مفوضية الانتخابات باطلة لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير.



في المقابل، دعا الكتل السياسية للإسراع بالإعلان عن تشكيل التحالف الأكبر للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.



فيما أبدى ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي أيضا استغرابه من دعوة المفوضية لتسجيل التحالفات السياسية، معتبرا ذلك مخالفةً واضحة لقوانين المحكمة الاتحادية.



وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عن بدء إجراءات تسجيل التحالفات السياسية لعام 2018 في دائرة الأحزاب.



واعتبر مراقبون هذه الخطوة "غير قانونية"، لأن التكتلات البرلمانية لا تحتاج إلى التسجيل بالمفوضية، فقانون الأحزاب يشترط تسجيل الأحزاب لا الكتل البرلمانية.



وفي سياق التوافقات السياسية، يتجه المحور الوطني السني إلى الإعلان عن موقفه خلال الأيام القليلة المقبلة من الانضمام إلى أحد المحورين المتنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر والكشف عن مرشحهم لرئاسة البرلمان، مع إشارة إلى وجود تنسيق مع الأكراد.



ومن المتوقع أن يكون قرار المكون السني هو الفاصل لتشكيل الكتلة الأكبر الذي سيمضي بتشكيل الحكومة القادمة.

