العراق.. واشنطن تدخل على خط تشكيل الحكومة المقبلة

بحث تحالف المحور الوطني مع مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون التحالف الدولي بريت ماكغورك جهود الكتل السياسية وتفاهماتها حول ملف تشكيل الكتلة البرلمانية الاكثر عددا وأولويات برنامج الحكومة العراقية الجديدة.



‎وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية على المستويين المحلي والأقليمي وآليات أختيار الرئاسات الثلاث وشكل التشكيلة الوزارية الجديدة القادرة على تلبية أحتياجات الشعب العراقي.

