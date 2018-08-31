البصرة تشتعل غضباً.. احتجاجات وإحراق إطارات

انطلقت احتجاجات شعبية في شوارع وأحياء محافظة #البصرة ليل الخميس، على خلفية انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث المياه في عموم المحافظة، وقلة مصادر المياه الصالحة للشرب.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات إلى حد قطع طريق بغداد - البصرة من قبل المحتجين الذين أضرموا النيران، لمنع حركة سير العجلات المتجهة إلى البصرة.



وبحسب المصادر المحلية، فإن مناطق كرمة علي والتحسينية والعباسية من محافظة البصرة شهدت قطع طرق وإحراق الإطارات.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد كشفت الأربعاء، عن توجه نحو 1200 شخص بصورة يومية الى مستشفيات المحافظة للعلاج من التسمم، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات وصلت إلى نحو 18 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.

