محتجون عند مدخل حقل نفطي في البصرة.. ضد الفساد

تجمع نحو 150 محتجاً عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة بجنوب العراق الأحد، وسط تصاعد التوتر في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة والفساد، وفق الشرطة.

وقال مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة نفط البصرة الحكومية، إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.



كما ذكر مسؤولون نفطيون أن إنتاج حقل نهر بن عمر يبلغ حالياً 44 ألف برميل يومياً.

وهدد المحتجون باقتحام الحقل النفطي إذا لم ترد الحكومة على مطالبهم بتحسين الخدمات العامة وتتعامل مع شكواهم بشأن مياه الشرب التي يقول سكان إنها غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع مستوى ملوحتها.



وقال حسن علي، أحد منظمي الاحتجاج: "لن نسمح باستمرار العمل في الحقل ما لم نحصل على ماء نظيف. لا خدمات، لا وظائف والآن لا يوجد ماء نظيف للشرب. لقد طفح بنا الكيل".

من جانبهم، ذكر ضباط الجمارك ومسؤولو الشرطة أن محتجين آخرين تجمعوا على طريق رئيسي إلى الشرق من البصرة يؤدي إلى معبر حدودي مع إيران في محاولة لمنع الشاحنات من الحركة.

وتمثل صادرات النفط العراقية من البصرة أكثر من 955 من إيرادات العراق. وأي تعطيل محتمل للإنتاج يمكن أن يؤثر بشدة على اقتصاد العراق المتعثر.

ورشق مئات المحتجين العراقيين، الجمعة، مقر محافظة البصرة بالحجارة وحاولوا اقتحامه مطالبين بتحسين الخدمات العامة والتصدي للفساد.

كذلك أضرم بعض المحتجين النار في إطارات مركبات خارج المبنى ووقعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل الدموع للتصدي للاحتجاج. ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.