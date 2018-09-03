إسرائيل: سنستهدف القطع العسكرية الإيرانية في العراق

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إلى أن بلاده قد تهاجم قطعاً عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر في القدس "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب".

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، حيث قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن إيران أمدت وكلاء شيعة لها بصواريخ باليستية، قال ليبرمان: "أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره.. حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف".