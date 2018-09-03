العبادي يتقدم رسمياً للبرلمان بتشكيل الكتلة الأكبر

أعلن تحالف محور سائرون "الإصلاح والبناء"، الاثنين، تسجيله الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، وتضم هذه الكتلة تحالف الصدر والعبادي والحكيم وعلاوي والنجيفي.



وأعلن تحالف الإصلاح والبناء عن تقديم توقيعات 184 نائباً إلى رئيس السن، باعتباره الكتلة النيابية الأكبر.



وأفاد مراسل "العربية" بأنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على اسم رئيس البرلمان ونائبيه.



وأضاف مراسلنا أن هناك توقعات بتأجيل اختيار رئيس البرلمان ونائبيه إلى فترة غير محددة.



وقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، رئيس تحالف النصر حيدر العبادي وثيقة، شملت انضمام أكثر من 10 تكتلات من الكتل الفائزة.



وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي قد بدأت صباح اليوم الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري بعد ساعتين من التأخير عن الموعد المقرر، بكلمة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، دعا فيها الكتل السياسية إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.



وقال جاسم الحلفي، عضو تحالف سائرون، إن جلسة اليوم ستعلق لمدة 72 ساعة للاتفاق على تسمية مناصب الرئاسات الثلاث.



وقد حضر جلسة اليوم جميع المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية، والتي جرت في الثاني عشر من مايو/ أيار الماضي، لأداء القسم القانوني وإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، التي تكون على عاتقها تشكيل الحكومة الجديدة.



وانعقدت الجلسة الأولى في ظل مناكفات وجدل سياسي واسع، بين محوري الصدر والمالكي، حول من سيشكل الكتلة الأكبر التي ستقوم بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.



وأضاف الحلفي أن "الأكراد سينضمون لنا، وأن الاتصالات جارية معهم بهذا الخصوص".