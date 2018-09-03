العراق.. تضارب الأنباء حول تشكيل الكتلة النيابية الأكبر

تضاربت الأنباء ليل الأحد الاثنين في العراق، حول تشكيل الكتلة الأكبر، فبعد سائرون وكتل أخرى، تحالفا الفتح ودولة القانون أعلنا تشكيلهما الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أعلنت في وقت سابق تشكيل أكبر تحالف برلماني.

وضمت الكتلة الأكبر بقيادة سائرون، الحكمة والنصر والوطنية والقرار والجبهة التركمانية وبيارق الخير والمكون المسيحي والصابئي، وغيرها ووصل عدد نوابها إلى177 نائباً.

وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن تحالفا سياسيا أُعلن مساء الأحد يضم 177 عضوا بمجلس النواب العراقي من 16 قائمة انتخابية مما يجعله الكتلة الأكثر عددا بالبرلمان المنتخب حديثا.

لكن بعد ساعات، ألمح زعيم ميليشيا #عصائب_أهل_الحق ، #قيس_الخزعلي ، أن الأمر لم ينته بعد. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر ليل الأحد- الاثنين:" لا تستعجلوا ولا تفرحوا فإن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً وانتظروا انجلاء الغبار وانتهاء التشويش ولن يصح إلا الصحيح."

وما هي إلا لحظات حتى أعلن تحالفا الفتح (الذي يضم ميليشيات من الحشد الشعبي) ودولة القانون تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وبين هذا وذاك، لم تضح الصورة بعد، في حين تناتش الطرفان نصر الإعلان عن الكتلة الأكبر.



