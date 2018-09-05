حظر تجوال في البصرة.. والعبادي يتخذ إجراءات طارئة

أعلنت مصادر محلية بأجهزة الصحة والأمن في العراق أن خمسة محتجين قتلوا كما أصيب 16 آخرون خلال ثاني يوم من الاشتباكات مع قوات الأمن في مدينة البصرة بجنوب العراق.



وأضافت المصادر أن 22 من أفراد الأمن أصيبوا أيضاً، بعضهم بقنبلة يدوية، في بعض من أعنف الاضطرابات التي تحدثت عنها الأنباء خلال الاحتجاجات التي تجتاح منذ شهور المنطقة الجنوبية التي تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة

وألقى المحتجون قنابل بنزين وحجارة على مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة لليلة الثانية وكانوا يحاولون قطع الطرق المؤدية إلى المبنى. وذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية في الهواء وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين حدادا على المحتج ياسر مكي الذي توفي الليلة الماضية.

وبحلول الساعة الحادية عشرة مساء تفرقت إلى حد كبير الحشود التي كانت قد تجمعت قرب المباني الحكومية وذلك بعد فرض مسؤولي الأمن حظر تجول في كل أنحاء المدينة.

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وفي وقت سابق اليوم، حمل المشيعون جثمان مكي بالقرب من الموقع وهتفوا "دم ياسر لن يضيع".

وألحق المتظاهرون أضرارا ببوابة مقر الإدارة المحلية، لكن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى.

وبعد هدوء نسبي، أكد المتحدثُ باسم الداخلية العراقية سعد معن الى أن القواتِ الامنيةَ ُتجري تحقيقا بمجريات ما حدث في البصرة متهما بعضَ الاطراف بتأجيج الاحداث.

كما أشار الى أن الوضع الامني في البصرة تحت السيطرة، مضيفاً أن مبنى المحافظة تعرض للاحتراق بشكل جزئي.

اجتماع طارئ للعبادي

هذا وعقد رئيس الورزاء العراقي حيدر العبادي، اجتماعا طارئا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة وبحضور المحافظ، لمناقشة التطورات الأخيرة

وأكد العبادي عزمه على معالجة مشكلة المياه الملوثة في المدينة، وناقش مع الحاضرين قراراتٍ تضمنت اجراءاتٍ فوريةً واخرى تنفذُ خلال الاسابيع والاشهر المقبلة لاصلاح الوضع الخدمي والمعاشي في البصرة، وقرر رئيس الوزراء العراقي اناطة مسؤولية تنفيذ القرارات لمحافظ البصرة اسعد العيداني والحكومةِ المحلية فيها مع تفويض الصلاحيات الادارية والمالية

وكان العبادي قد أمر في وقت سابق اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق في مقتل مكي.



وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي نقله التلفزيون العراقي "نأسف لوقوع شهيد من المتظاهرين في البصرة وأمرت بإجراء تحقيق للكشف عن من يحاول الايقاع بين المواطنين والقوات الامنية. أوامرنا واضحة بمنع اطلاق الرصاص الحى في التظاهرات".

وفي الشهر الماضي، أوقف رئيس الوزراء وزير الكهرباء عن العمل. وقال الأسبوع الماضي إن حكومته بدأت في معاقبة المسؤولين عن ضعف الخدمات في البصرة، ثاني كبرى مدن العراق.

