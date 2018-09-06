العراق.. مقتل متظاهر وإصابة 25 آخرين في البصرة



قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح في البصرة الأربعاء، بحسب ما أعلن مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان في المدينة الواقعة في جنوب العراق والتي تشهد احتجاجات دموية مستمرة أوقعت الثلاثاء ستة قتلى على الاقل.



وقال مهدي التميمي "استشهد متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح، بعضهم بحالة خطرة"، في حين أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس وفاة شاب.



وتأججت المواجهات مجددا، الأربعاء، بين قوات الأمن العراقية التي استخدمت الرصاص الحي ومتظاهرين في مدينة البصرة التي شهدت الثلاثاء مقتل 6 متظاهرين في مواجهات مماثلة.



وعند العصر احتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر المحافظة في وسط البصرة، في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.



يأتي تجدد المواجهات فيما أكد مسؤول عراقي، الأربعاء، عودة الهدوء إلى مدينة البصرة جنوبي البلاد، بعد ليلة شهدت خلالها المدينة مواجهات عنيفة بين متظاهرين، وقوات الأمن قتل خلالها 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

