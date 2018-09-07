العراق.. احتجاجات البصرة تتجدد وسقوط 3 قتلى

أفادت مصادر طبية وأمنية في العراق بمقتل 3 محتجين في #البصرة وذلك عقب تجدد الاشتباكات مرة أخرى مساء الخميس بين المحتجين وأجهزة الأمن في المدينة.



وأضافت المصادر أن المحتجين الثلاثة قتلوا خلال هجمات على مبان حكومية محلية ومكاتب تابعة لأحزاب سياسية، ليرتفع بذلك عدد القتلى الإجمالي من بين المحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الاثنين إلى عشرة. وأشارت المصادر إلى أن عشرة من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الاضطرابات أيضا.



وانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات لعودة الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وحرق المقرات الحزبية مساء اليوم الخميس.



ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية أن القوات الأمنية في البصرة قررت، فرض حظر شامل على التجوال في عموم مناطق المحافظة".



وجاء الحظر بعد أن تم حرق عدد كبير من مقار الأحزاب الموالية لإيران في المدينة.

