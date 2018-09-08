العراق.. 4 صواريخ تستهدف مطار البصرة

أفاد مراسل "الحدث"، السبت، بإطلاق 4 قذائف نحو مطار البصرة، لكنها لم تتسبب بوقوع ضحايا.



كما أبلغ المراسل أنه تمت إقالة قائد شرطة البصرة، على خلفية الأحداث الجارية منذ أيام.



من جهته، قال مسؤول في المطار إن هجوماً بالكاتيوشا لم يعطل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المدينة.



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.



جاء ذلك فيما أعلنت الحكومة العراقية حالة تأهب قصوى في بغداد وحظر تجوال في البصرة.



وأفاد مراسل "العربية" في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بأن قوة خاصة كبيرة دخلت البصرة لفرض الأمن في المدينة، كما نشر جهاز مكافحة الإرهاب قواته حول المقار الحكومية والمصارف ومؤسسات الدولة في #البصرة.



إلى ذلك عقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة طارئة لمناقشة التطورات المتلاحقة في محافظة البصرة.



وقدّم في وقت سابق خمسة واربعون نائبا طلبا الى الرئاسة البرلمان من اجل جلسة خاصة لمناقشة والتطورات الاخيرة.

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعضاء البرلمان الى ترك صراع الكتل وتشكيل الكتلة الأكبر واقتصار الجلسة لحل للأزمة وأنهاء الاحتقان المتصاعد في المحافظة.

من جانبه وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وخلال اجتماع أمني في قيادة العمليات المشتركة، بتعزيز الامن وحماية الخدمات. كما اُتخذت إجراءات استثنائية لضبط الأمن وحماية المصالح العامة وصدرت الأوامر بتخويل القوات الامنية التعامل بحزم مع اعمال الشغب