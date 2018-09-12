حزب الدعوة يرفض اتهامه بالانفراد بحكم العراق

عبّر حزب الدعوة الحاكم في العراق، عن رفضه الاتهامات بانفراده في اتخاذ القرارات، وتحميله مسؤولية الإخفاقات التي رافقت عمل الدولة منذ تسلمه الحكم بعد عام 2003.



وقال الحزب ان العملية السياسية تأسست على اساس مشاركة جميع القوى سواء على مستوى السلطات التنفيذية او التشريعية ، ولم ينفرد الحزب في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانين ولا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في إدارة الدولة..

