الحلبوسي لـ"الحدث": نسعى لتشكيل حكومة عراقية جامعة

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد #الحلبوسي، في حديث مع قناة "الحدث" أن الكتل البرلمانية تجري مشاورات جادة للتوصل إلى حكومة يُجمع عليها الجميع، وفي حال تعذر ذلك فسيتم الاحتكامُ إلى الكتلة الأكبر.



وأوضح الحلبوسي أن دور الكتلة الأكبر في #البرلمان العراقي يقتصر على تحديد مرشح رئاسة الوزراء.



وتمنى أن يكون انتخابه كرئيس للبرلمان العراقي هو الخطوة الأولى على طريق تشكيل حكومة قوية قادرة على المضي بالبلاد إلى الأمام.



يذكر أونه في جلسة أمس السبت وبعد أربعة أشهر من الانتخابات النيابية نجح البرلمان العراقي في انتخاب النائب محمد الحلبوسي رئيسا له، والذي يُعد أصغر رئيس للبرلمان في تاريخ #العراق.



وفي لقاءه مع "الحدث"، ألمح رئيس البرلمان الجديد إلى أن كل من يتعرض للمؤسسة التشريعية بالافتراءات دون دليل سيتم محاسبته، داعياً الجميع إلى "مراجعة نفسه".



وأكد الحلبوسي أنه سيعمل على محاربة الفساد الذي يضرب جميع مؤسسات الدولة عن الطريق العمل على اختيار شخصيات صاحبة كفاءة للقيام بمهامها على أكمل وجه.