تيار الحكمة ينتقد المحاصصة في تقاسم المناصب بالعراق

أكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، أن هيئة رئاسة مجلس النواب الجديد، شكلت وفق نظام المحاصصة، المعمولة به طيلة السنوات الماضية.

وقال النائب عن التيار علي البديري لوسائل إعلام عراقية إن ما جرى يوم أمس هو تقاسم السلطة والمناصب وفق نظام المحاصصة بين القوى الكبيرة، المسيطرة على البرلمان، فانتخاب هيئة الرئاسة تم وفق المحاصصة هذه حصة فلان وهذا حصة فلان، ولم يتغير اي شيء اطلاقا، فالمحاصصة باقية.

واستأنف البرلمان العراقي اليوم جلستَه للتصويت السري للجولة الثانية لاختيار أحد المرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان وهو من حصة الأكراد الذين يتنافسَ منهم أربعة نواب بينهم النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني بشير حداد والنائب عن لجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد.

وكان البرلمان انتخبَ أمس النائب محمد الحلبوسي عن تحالفِ المحورِ الوطني لمنصبِ رئيس ِ البرلمان ونائب أول له وهو حسن كريم الكعبي عضو مجلس ِ النواب عن تحالف سائرون.