العبادي يقرر نشر قوات عراقية على طول الحدود مع تركيا

قرر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته #حيدر_العبادي نشر قوات الأمن الوطني على طول الحدود مع #تركيا.

وأكد مجلس الأمن الوطني أن هناك إعادة نظر بهيكلية قوات الشرطة الاتحادية.



وأعلن المجلس في بيانه انتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود مع تركيا.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أعلن، أن يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وبعد تسلم رئاسة البرلمان الجديد مهامها، وافق الحلبوسي على استضافة 3 وزراء في حكومة حيدر العبادي لبحث أزمة البصرة.

وبحسب مصدر نيابي، فإن الحلبوسي يستعد لاستضافة وزيرة الصحة ووزيرة البلديات ووزير الموارد المائية، لبحث أزمة المياه والتلوث وحالات التسمم في المحافظة الجنوبية.

وكان البرلمان العراقي انتخب، الأحد، بشير توفيق من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً لرئيس البرلمان العراقي.