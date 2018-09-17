العراق ينشر قواته على حدوده لصد الخروقات التركية

أصدر مجلسُ الأمن الوطني العراقي، عدةَ قرارات خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بينها نشر قوات على الحدود لصد أي توغل تركي، فيما جدد الطيرانُ التركي قصفَه لمواقع ِالأكراد في شمال العراق ما أسفر عن مقتلِ اثنين من حزبِ العمال ِ الكردستاني.

الاجتماع دعا إلى توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لتنفيذ هذه المهمة وطلب كذلك من وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للاجواء العراقية لدى الامم المتحدة واعادة عرضها على مجلس الامن الوطني.



فتركيا تشن ضربات جوية عبر الحدود الشمالية للعراق كما توغلت في يوليو الفائت مسافة 30 كلم وفق رئيس الوزراء التركي والحجة هي ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

ما دفع وزير الخارجية العراقي للطلب من الجامعة العربية التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية



هذا ويعتبر مراقبون ان العبادي بات عاجزاً في الوقت الحالي على اتخاذ القرار لان حكومته هي ضمن مرحلة تصريف الأعمال.