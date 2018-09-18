العامري ينسحب من سباق رئاسة الحكومة العراقية

أعلن #هادي_العامري ، رئيس #تحالف_الفتح في البرلمان العراقي (المؤلف من شخصيات من الحشد موالية لإيران) خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة العراقية.



وأعرب عن أمله بتسريع مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وللحكومة.



كما تحدث عن سعي لترشيح مرشح توافقي دون أن يذكر أي اسم.



واعتبر أن كل ما يشاع حول أسماء شخصيات لتسلم حقائب وزارية مجرد أكاذيب، بحسب وصفه.



وفي رد على سؤال حول التنازلات التي قدمها فريقه "الشيعة في العراق"، أكد أن الشيعة لم يتنازلوا في ما يتعلق بمركز رئيس الوزراء، مذكراً بأن العرف في البلاد يقضي بتوزيع المراكز الثلاث الأولى بين المكونات العراقية المختلفة.