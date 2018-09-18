العراق.. بودار توافق على مرشح رئاسة الوزراء

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي، الى العمل على تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية التي تدعم التوجه نحو اعمار العراق واستقراره وازدهاره وتحقيق تطلعات شعبه وتلبية مطالبه المشروعة.

فيما شدد الحلبوسي على ضرورة العمل على إدامة علاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بما يحفظ امن المنطقة واستقرارها.

وأكد الطرفان على اهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية وضرورة تسريع تشكيل الحكومة وتكاتف الجهود لتطوير الخدمات واعمار المحافظات وتلبية مطالب ابنائها، كما شددا على حفظ وحدة العراق وشعبه الذي واجه عصابة داعش الارهابية وضحى وانتصر على الارهاب والطائفية بوحدته وبسالة قواته الامنية.

هذا وأكدت مصادر سياسية أن توافقاً تحقق بين الأحزاب الشيعية لترشيح وزير النفط السابق عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة.. واشار القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، الى أن أكثر من تحالف وكيان سياسي تبنى ترشيحه لهذا المنصب.

