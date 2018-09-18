منظمات مدنية تتهم الداخلية باعتقال ناشطين بالبصرة وتعذيبهم

اتهمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وزارة الداخلية العراقية وخليّة الصقور التابعة لها بتعذيب ناشطين في البصرة واعتقال العشرات منهم من دون صدور مذكرات توقيف.



وأضاف بيان صادر عن المجتمع المدني أنّ خلية استخبارات الصقور التابعة للداخلية تداهم المنازل ليلا وفجرا، وتقتاد الناشطين المدنيين إلى أماكن مجهولة للتغطية على هذه الأفعال.



ودانت مجموعة منظمات المجتمع المدني الاعتقالات العشوائية واللادستورية لأنها تتمُّ من دون مذكرات قضائية، ما يعدُ خرقا للحريات وانتهاكا لمبادئ حقوق الانسان.



وطالب البيان العبادي ووزير داخليته بإطلاق سراح الشباب فوراً، ومن دون شرط أو قيد أو تعهد.



ودعا إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد عمليات البصرة وقوات التدخل حول سقوط قتلى بنيرانهم، فضلا عن التعذيب الوحشي المؤدي للموت في قيادة عمليات البصرة.



وناشدت المنظمات المدنية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية حماية الشباب والناشطين من الاعتقالات.