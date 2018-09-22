جدل عراقي حول زيارة نواب من المحور السني لأنقرة

أعرب نواب عن تحالف المحور الوطني الذي يضم اغلب الكتل السنية عن رفضهم لزيارة عدد من أعضاء الكتلة الى انقرة، ولقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



ووصف النواب الزيارة بالمتاجرة السياسية لزعيم التحالف خميس الخنجر التي يريد من خلالها السماح لدول الجوار ومنها تركيا وقطر بالتدخل وفرض قراراتهم داخل العراق وبناء دولته.

وشدد النواب على أهمية ان تأخذ الحوارات الوطنية دورها في الداخل بعيداً عن اللقاءات والاجتماعات السرية التي تدار من قبل مخابرات دولية، مطالبين الأعضاء المشاركين في الاجتماع اردوغان بالاعتذار للشعب العراقي.