العراق.. 95 ألف حالة تسمم بتلوث المياه في البصرة

كشف مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي، عن وصول عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في المحافظة إلى ٩٥ ألف حالة.

وقال التميمي في بيان الثلاثاء إن هناك حالات أخرى لم تراجع المستشفيات واعتمدت على العلاجات المنزلية، مناشداً الحكومة المركزية و المجتمع الدولي اتخاذ مواقف سريعة تجاه الأزمة.

يذكر أنه منذ بداية يوليو/تموز الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة، التي زاد من سوئها العام الحالي الجفافُ الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

لكن الأمور اتخذت منحى تصعيدياً، أكثر مطلع سبتمبر في البصرة، على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى إثر تسممهم من المياه الملوثة.