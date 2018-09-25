رئيس برلمان العراق: 2 أكتوبر حد أقصى لاختيار الرئيس

أفاد مراسل "العربية" في بغداد، الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حدد يوم 2 أكتوبر موعداً نهائياً لاختيار رئيس الجمهورية.

ويتنافس الحزبان الرئيسان في إقليم شمال العراق على المنصب، حيث رشح أحدهما برهم صالح والثاني فؤاد حسين لتولي المنصب.

وكان من المقرر أن يطرح البرلمان العراقي في جلسته الرسمية، اليوم، المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية للتصويت، لكن عدم اتفاق الحزبين الكرديين على شخصية واحدة أرجأ العملية.

وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.

وقال الحلبوسي إنه سيتم اختيار مقرري المجلس خلال الجلسة المقبلة.

كما ناقش مجلس النواب، الأوضاع وتوفير الخدمات في محافظة البصرة، وذلك بحضور وزير الصحة، ووزير الإسكان والإعمار والبلديات العامة، ووزير الموارد المائية، وبحضور 173 نائباً.