%80 نسبة المشاركة بتصويت رجال الأمن بانتخابات كردستان

أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم #كردستان (شمال العراق)، مساء الجمعة، صناديق الاقتراع الخاصة بتصويت رجال الأمن في انتخابات برلمان الإقليم.



وكانت 93 مركز اقتراع قد فتحت أبوابها أمام 170 ألفا و468 ناخباً من أفراد الأمن التابعين لوزارتي الداخلية والبيشمركة، فضلاً عن الآسايش (قوات أمن الإقليم).



وقال مصدر في مفوضية الانتخابات لوكالة "الأناضول" إن نسبة مشاركة أفراد الأمن في الانتخابات بلغت نحو 80%.



وأضاف أن المفوضية باشرت على الفور عملية فرز وعدّ الأصوات، مشيراً إلى أن نتائج التصويت الخاص بقوات الأمن ستعلن مع نتائج التصويت العام المقرر بعد غد الأحد.



وأشار المصدر إلى أن "العملية جرت على ما يرام ولم تسجل خروقات" ملموسة، مبيناً أن بعض مراكز الاقتراع شهدت حالات عدم السماح للناخبين للإدلاء بأصواتهم جراء عدم وجود الأوراق الثبوتية الشخصية المطلوبة للإدلاء بأصواتهم.



ويأتي تصويت أفراد الأمن، وهم الشرطة والبيشمركة والآسايش، لكي يتفرغوا لحماية مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام الأحد المقبل.



ويتنافس 673 مرشحاً في الانتخابات على 111 مقعدا، من ضمنها 11 مقعدا مخصصا للأقليات ضمن نظام "الكوتا" بواقع 5 للتركمان، و5 للمسيحيين السريان، ومقعد واحد للأرمن.



ويتنافس المرشحون للحصول على أصوات الناخبين في محافظات الإقليم، وهي أربيل العاصمة، ودهوك، والسليمانية، فضلًا عن حلبجة التي باتت محافظة مؤخرا.



ويعد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وهما يقودان حكومات الإقليم منذ سنوات طويلة ويعرفان باسم الحزبان الحاكمان.



وفي جانب المعارضة، هناك حركة التغيير، وحركة الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية.



وفي الانتخابات السابقة لعام 2013، جاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بـ38 مقعدا، وتلاه حركة التغيير بـ24 مقعدا، وبعدهما الاتحاد الوطني بـ18 مقعدا، والاتحاد الإسلامي بـ10 مقاعد، والجماعة الإسلامية بـ6 مقاعد، فيما توزعت بقية المقاعد على كتل أخرى.



وجرت أول انتخابات في الإقليم 1992، ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية في أعوام 2005 و2009 و2013، والآن يتجه لدخول الدورة النيابية الخامسة.



وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العام الماضي، لكن الخلافات السياسية وظروف الحرب ضد تنظيم داعش أرجأتها.