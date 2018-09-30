إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات إقليم كردستان

أغلقت مساء الأحد صناديق الاقتراع في انتخابات إقليم كردستان العراق لانتخاب برلمان جديد.

وكانت مراكز التصويت قد فتحت أبوابها، الأحد، في إقليم كردستان #العراق، لانتخاب برلمان جديد لمنطقة الحكم الذاتي التي تكافح لتحسين وضعها الاقتصادي بعد فشل استفتاء على الاستقلال في سبتمبر من العام الماضي.



ويصوت في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائباً في برلمان #كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً.



ونظرا لضعف أحزاب المعارضة من المرجح أن يستمر اقتسام الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للسلطة المستمر منذ نحو 30 عاما.



لكن الانقسامات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تطرح إمكانية أن يهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزانيعلى الساحة السياسية الكردية سواء في #أربيل عاصمة الإقليم أو في العملية الصعبة لتشكيل حكومة اتحادية في بغداد





رئاسة العراق



بموازاة ذلك، لا يزال التنافس بين الحزبين الكرديين الأكثر حضوراً على ساحة الإقليم، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، في ذروته، على موقع رئاسة الجمهورية العراقية، لاسيما أن الطرفين يعتبران منصب رئاسة العراق استحقاقاً انتخابياً لحزبيهما.



وكان نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، بافل طالباني، قد وصل مساء السبت إلى بغداد لإجراء مشاورات الساعات الأخيرة، لدعم اختيار مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، لهذا المنصب.