انسحاب فؤاد حسين من سباق الرئاسة العراقية

انسحب فؤاد حسين من سباق الرئاسة العراقية.

وكانت عملية فرز أصوات النواب قد انتهت، من دون حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات المطلوب لحسم المنصب. وشرع النواب في جلسة تصويت ثانية.

وفي الجلسة الأولى تقدّم برهم صالح على فؤاد حسين، حيث حصل الأول على 170صوتاً والثاني على 89 صوتاً، بينما بلغ عدد المصوتين 302 نائب.

ويعقد البرلمان جلسته اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد إخفاقه أمس الاثنين في المهمة.

وكان مجلس النواب العراقي أخفق في تسمية رئيس الجمهورية في جلسة الاثنين، ورفعها رئيس البرلمان للثلاثاء، على أمل التوصل إلى توافق سياسي خاصة داخل البيت الكردي.

وجاء التأجيل بحسب برلمانيين، استجابة لطلب نواب أكراد من الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، ومنحهم فرصة بهدف الاتفاق على مرشح واحد يشغل منصب رئيس الجمهورية.