عبدالمهدي يفتح باب الترشح لتشكيلته الوزارية للعامة

أعلن رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، عن فتح باب الترشح لتشكيلته الوزارية لعامة العراقيين، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه التقدم عن طريق موقع الكتروني مخصص لتلقي الطلبات.

وبحسب الموقع فإن باب التقديم سيفتح صباح اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام امام جميع المواطنين العراقيين الذين يجدون في أنفسهم توفر الشروط الدستورية والقانونية.

هذا ونفي محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، أن يكون رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي يتعرض لأي إملاءات من أي طرف لاختيار أسماء بعينها لحقائب وزارية محددة.

من جانبه، اعتبر ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن التفجيرات الأخيرة، التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى هي "رسائل سياسية"، للضغط على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي للرضوخ لمحاصصة الأحزاب.

في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأحزاب بالاكتفاء من جني الأموال والمناصب وفسح المجال أمام شخصيات تكنوقراط نزيهة لقيادة المرحلة المقبلة.