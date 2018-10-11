العراق.. عبدالمهدي يتسلم أسماء مرشحي بعض الكتل للحكومة

تسلّم رئيس الوزراء العراقي المكلّف #عادل_عبد_المهدي أسماء مرشحي بعض الكتل لشغل مناصب وزارية، على أن يستكمل تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورفع عبد المهدي سقف مطالبه أمام الكتل السياسية التي حاول بعضها فرض شروط عليه.

وذكرت مصادر سياسية في بغداد أن رئيس الوزراء المكلف ينوي تقليص الفترة الزمنية الممنوحة لتشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان.

وبدأ أعضاء فريقه العمل على أن يكون الرابع والعشرون من الشهر الحالي هو اليوم الأخير لاكتمال التشكيلة الحكومية والذهاب بها إلى البرلمان.

يذكر أن موعد استلام طلبات المتقدمين لمناصب وزارية ينتهي اليوم الخميس عند الساعة الرابعة، حسب ما أكدته مصادر حزبية، مضيفةً أن رئيس الوزراء المكلف وعد بدراسة كافة الطلبات بعد تدقيقها وفق الضوابط المطلوبة.

كما تعهّد عبد المهدي باختيار وزراء مستقلين وإقناع الأحزاب الداعمة له بضرورة إلحاقهم بكابينته الوزارية. ويستقطب الموقع الإلكتروني الذي أطلقه عبد المهدي لاختيار وزراء مستقلين آلاف الطلبات من داخل #العراق وخارجه.

إلى ذلك، نفت كتل سنية تقديم مرشحين لشغل أي منصب وزاري في الحكومة المقبلة.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن عبد المهدي تقدم بمقترح أمام رئاسة البرلمان يقضي بفتح مكتب له داخل مجلس النواب، مطالباً أيضاً بفتح المنطقة الخضراء المحصنة أمام المواطنين العراقيين.