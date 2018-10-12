العراق.. رئيس الوزراء المكلف يلتقي زعيم التيار الصدري

التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبحث تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي هذه الأثناء، قال القيادي في تحالف "سائرون" أيمن الشمّري إن لقاء الصدر برئيس الوزراء المكلف يهدف إلى دعمه في حرية اختيار وزرائه كمحاولة إصلاحية جادة لاستقلال العمل الحكومي عن هيمنة الأحزاب السياسية.

كما التقى عبدالمهدي، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة وبرنامجها المقبل، إضافة الى العمل من أجل توحيد كافة الجهود لإنجاح عمل الحكومة المقبلة وذلك وفق المكتب الاعلامي لعبدالمهدي.

